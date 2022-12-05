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Строящийся дом горит на севере Москвы в районе Молжаниново

Степан Жирнов
Происшествия
Строящийся дом горит на севере Москвы в районе Молжаниново
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 229 Карта всех событий

В Северном административном округе произошел пожар в строящемся здании. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МЧС в понедельник, 5 декабря.

По информации ведомства, возгорание произошло на крыше 14-этажного здания строящегося разноуровневого жилого комплекса по адресу Ленинградское шоссе, дом № 229, в 11:18. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, горели строительные материалы.

В 12:19 огонь был локализован, в 12:24 возгорание было полностью ликвидировано.

— Пострадавших в результате инцидента нет, — резюмировали в ведомстве.

Еще один пожар произошел в понедельник, 5 декабря, в городе Заволжье Нижегородской области. В квартире жилого дома произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 18 человек, включая троих детей.

МЧС Москва ликвидация Пожары Северный административный округ (САО)
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