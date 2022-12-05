Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в экстренных службах.

По данным ведомства, взрыв газа произошел в 10 утра по местному времени. После хлопка последовал пожар, который распространился на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей.

Как уточняется, разрушены стены между тремя квартирами. Информация о пострадавших уточняется, сообщает ТАСС.

Похожий случай произошел в Ярославле — в жилом доме взорвался газ. Это привело к обрушению кровли здания. По данным ведомства, в шесть утра по местному времени поступила информация о взрыве газа в жилом доме. Там было выявлено обрушение чердачных перекрытий и кровли. Как уточняется, есть один пострадавший. Службы МЧС провели эвакуацию жильцов дома.