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Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО

Араз Салехов
В мире
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО
Фото: Depositphotos

Правительство Финляндии приняло решение внести в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

— Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений, — говорится в сообщении МИД Финляндии.

Там же отметили, что после обсуждения парламентом предложения правительства президент республики принимает решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Накануне глава финского МИД заявил, что основная причина стремления Финляндии вступить в НАТО состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, с началом спецоперации «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Хаависто утверждает, что с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «где получить поддержку» и как реагировать в случае угрозы применения оружия массового поражения.

Напомним, что в конце июня главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса. Члены альянса также договорились о подписании протокола о вступлении данных государств.

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