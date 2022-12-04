Глава МИД Финляндии рассказал, почему его страна решила вступить в НАТО

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Основной причиной стремления Финляндии вступить в Североатлантический альянс (НАТО) состоит в якобы ядерных угрозах со стороны России после начала специальной военной операции на Украине. С таким утверждением выступил в воскресенье, 4 декабря, глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

По словам главы финского дипломатического ведомства, с началом спецоперации «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Хаависто утверждает, что с учетом этого Финляндии пришлось задуматься о том, «где получить поддержку» и как реагировать в случае угрозы применения оружия массового поражения. Именно это, по словам дипломата, стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО.

Накануне в статье российского журнала «Военная мысль», издаваемого Минобороны, появилась информация, что Россия в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вынуждена нарастить войска на северном направлении, а также заранее спланировать ракетные удары по территориям стран.

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.