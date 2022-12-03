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«Военная мысль»: Россия нарастит войска на севере при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Георгий Соланович
В мире
«Военная мысль»: Россия нарастит войска на севере при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: flickr.com/nato

Россия в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО будет вынуждена нарастить войска на северном направлении, а также заранее спланировать ракетные удары по территориям стран. Об этом говорится в статье российского журнала «Военная мысль», издаваемого Минобороны.

— С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции, — говорится в материале.

В журнале отмечается, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО — всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений. Тем не менее России надо рассматривать происходящее как наиболее актуальный вызов.

В сентябре сообщалось, что посол Соединенных Штатов в Хельсинки Дуглас Хики спрогнозировал вхождение Швеции и Финляндии в состав НАТО до конца этого года.

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Финляндия Швеция Россия НАТО
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