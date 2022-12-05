Мишустин заявил о готовности РФ и Китая вместе противостоять внешнему давлению

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия и Китай готовы сообща противостоять вызовам и увеличивающемуся внешнему давлению. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе сеанса видеосвязи с премьером китайского Государственного совета Ли Кэцяном.

— У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей и готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению, — отметил премьер-министр.

Он добавил, что в настоящее время идет серьезная трансформация глобального мироустройства. При этом попытки отдельных западных стран навязать собственные правила при помощи нелегитимных санкций и давления ждет провал, подчеркнул Мишустин.

По его словам, новые геополитические реалии позволят партнерству России и Китая раскрыть «большой созидательный потенциал».

Также глава российского правительства заявил, что РФ готова выполнить все обязательства перед КНР в сфере энергетики, а также работать над новыми инициативами. Он отметил увеличение поставок нефти, газа и угля, а также напомнил о российском участии в строительстве в Китае атомной станции.

Премьер-министр добавил, что Москве и Пекину нужно продолжить работу по восстановлению грузовых потоков и созданию логистических цепочек.

Он также предложил разработать варианты возобновления двусторонних гуманитарных обменов, которые были прерваны из-за пандемии, передают «Известия».

Вступивший в действие запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза не распространяется на некоторые европейские государства. При этом значительное количество нефти Россия уже перенаправила в страны Азиатского региона, поэтому новые санкции Евросоюза не должны сильно ударить по РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.