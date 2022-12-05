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«Пусть запасаются шнапсом и одеялами»: Медведев рассказал о последствиях эмбарго ЕС

Анастасия Колоскова
Общество
«Пусть запасаются шнапсом и одеялами»: Медведев рассказал о последствиях эмбарго ЕС
Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вступление в действие запрета на поставки российской нефти в страны Евросоюза. Свое мнение о возможных последствиях запрета для европейских потребителей он выразил в понедельник, 5 декабря, в социальных сетях.

— Сегодня вступило в силу решение западных стран о запрете на поставку российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель. Эти действия наших «друзей» напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться, — отметил политик.

По его мнению, некоторые из них после этого быстро протрезвеют и выскочат, другие научатся «очень плохо» плавать, а третьи утонут, пав «в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом».

Медведев убежден, что попытки регулирования цен из-за политических мотивов всегда приводят к исчезновению товара или росту цен на него. Он считает, что с нефтью будет аналогичная ситуация, хотя ее невозможно точно спрогнозировать.

Зампредседателя Совбеза предупредил, что для европейских потребителей запрет точно не принесет ничего хорошего.

— Пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась, — констатировал Медведев в своем Telegram-канале.

Вступивший в действие запрет на поставки российской нефти в страны Евросоюза не распространяется на некоторые европейские государства. При этом значительное количество нефти Россия уже перенаправила в страны Азиатского региона, поэтому новые санкции Евросоюза не должны сильно ударить по РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Дмитрий Медведев Нефть Запреты
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