Два автомобиля столкнулись на юге столицы

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Россия, Москва, улица Газопровод Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых машин произошло на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 5 декабря.

ДТП произошло на улице Газопровод в Южном Чертанове в районе дома № 6. В связи с аварией задерживается отправление автобуса № 990.

Маршрут временно изменен, транспорт будет следовать без остановок «Улица Газопровод» и «Центр детского творчества Виктория». Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Еще одно ДТП произошло на Перовской улице, где в результате столкновения автобуса и легковушки задерживалось отправление сразу нескольких маршрутов. Через непродолжительное время движение было восстановлено.