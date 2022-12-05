Нарколог Шуров предрек Лепсу конец карьеры из-за тяжелой алкогольной зависимости

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Российский певец Григорий Лепс страдает от серьезной алкогольной зависимости, ему нужна помощь специалиста. Об этом заявил врач — психиатр-нарколог Василий Шуров.

— Человек уже употребляет много лет. В данном случае первый шаг — это признать свое бессилие и прийти на лечение. Возможно, ему требуется курс реабилитации, — пояснил он.

По словам эксперта, Лепс настолько зависим от алкоголя, что находится на том этапе, когда он уже не может управлять собственным поведением. Артисту, считает медик, стоит обследоваться, поскольку в ином случае он потеряет свои профессиональные навыки и просто не сможет выступать, сообщает сайт Пятого канала.

В субботу, 3 декабря, музыкант зашел в один из баров на Московском проспекте и поссорился с одним из посетителей из-за настольной игры. В результате завязалась драка, в которой Лепс нанес повреждения 39-летнему оппоненту. В произошедшем разбирается полиция.

В дальнейшем потерпевший принял решение написать заявление в полицию на артиста. Адвокат пострадавшего заявил, что в отношении Лепса будет возбуждено уголовное дело.