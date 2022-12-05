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Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик столкнулся с легковушкой на МКАД на юге столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

На юге Московской кольцевой автодороги столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 5 декабря.

Авария произошла на внешней стороне 24-го километра МКАД после пересечения с Каширским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» посоветовал водителям выбирать пути объезда.

Другая авария произошла на юге столицы ранее в понедельник, 5 декабря. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Газопровод в районе дома № 6. В результате ДТП изменен маршрут движения автобуса.

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