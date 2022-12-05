Россиян предупредили о риске утечки данных через домашнюю сеть WI-FI

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Мошенники могут перехватить трафик публичной сети WI-FI и заполучить доступ к личной информации пользователя, при этом домашняя беспроводная сеть также не гарантирует безопасности в этом отношении. Об этом предупредил представитель компании T. Hunter Игорь Бедеров.

— В публичной WI-FI сети вы не контролируете и не понимаете происхождение интернет-трафика, который проходит в этих сетях. Вы не знаете, какое оборудование стоит в этих сетях и насколько оно прозрачно для третьих лиц и владельцев этой сети, — отметил он.

По словам эксперта, через такие Сети может произойти утечка авторизационных сессий, переписка и другая информация.

Бедеров подчеркнул, что домашний WI-FI также не гарантирует абсолютную безопасность, так как он пока не преодолел базовую уязвимость, которая позволяет вламываться в нее извне.

Эксперт констатировал, что самым надежным является проводное соединение, передают «Известия».

До этого появилась информация, что 15 ноября в открытый доступ были выложены данные пользователей «Дом.ру» из Санкт-Петербурга. Роскомнадзор доложил, что организовал проверку вероятной утечки.

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