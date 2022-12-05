Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномального похолодания

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице все системы жизнеобеспечения работают штатно в условиях аномального похолодания. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На территории столичного региона установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже климатической нормы, по прогнозу, она сохранится еще несколько дней, — отметил он.

Заммэра уточнил, что в соответствии с утвержденными графиками усилен контроль соблюдения параметров работы тепловых сетей.

— В настоящее время все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, — заключил Бирюков.

В конце ноября в городе повысили температуру в системе отопления из-за пришедших морозов. Как уточняется, на текущий момент она составляет в магистральных сетях 110 градусов.

Помимо этого, столичные спасатели начали патрулировать реки и водоемы в усиленном режиме из-за хрупкого льда. Бирюков отметил, что в настоящее время толщина льда составляет до 17 сантиметров на внутренних водоемах, в Москве-реке и ее заливах и поймах — до девяти сантиметров.