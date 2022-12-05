К Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы в честь годовщины начала контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

В Александровском саду провели церемонию возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, столичные кадеты и представители проектного офиса «Молодежь Москвы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении мероприятий в городе в честь 81-й годовщины начала контрнаступления в Битве под Москвой. Так, 5 декабря в доме культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) откроется выставка архивных фотографий «Битва под Москвой».

В субботу, 3 декабря, у Музея Победы в День Неизвестного Солдата почтили память всех безымянных героев. К Вечному огню и к Памятнику без вести пропавшим солдатам без могил возложили цветы военнослужащие, курсанты и ветераны.