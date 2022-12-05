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ЦППК ввела бесплатные абонементы для «Тройки» на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал

Александр Афонин
Город
ЦППК ввела бесплатные абонементы для «Тройки» на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) ввела трехмесячные бесплатные абонементы на маршруте Бирюлево — Павелецкий вокзал из-за перекрытия участка Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник, 5 декабря.

— В связи с закрытием части Замоскворецкой линии метро ЦППК начала оформлять трехмесячные бесплатные абонементы для пассажиров из районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Такие проездные документы позволяют совершать поездки по рабочим дням от станций Бирюлево-Пассажирская и Бирюлево-Товарная до Павелецкого вокзала и обратно, — говорится в сообщении.

Записать абонементы можно на «Тройку» в кассах на станциях Бирюлево. После этого пассажирам следует валидировать карту на турникетах направления или специальных валидаторах, отметили в пресс-службе.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Ограничения необходимы для проведения реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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