Инвестор Нигматуллин рассказал о рисках вложений в золото

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Золото стало неплохим инструментом для инвестирования в санкционные времена, учитывая отмену НДС на его покупку и относительную дешевизну, однако этот инструмент остается рискованным и подходит далеко не всем. Об этом сообщил инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин.

Он отметил, что интерес к золоту в настоящее время вырос, так как снизилась его стоимость. При этом инвесторам стоит учитывать некоторые нюансы.

По словам инвестиционного менеджера, вложения в золото не сильно отличаются от инвестиций в акции, потому надо быть готовым к возможным потерям.

— Золото не самый безрисковый в мире инструмент: у него довольно сильно меняются котировки, — отметил Нигматуллин в комментарии НСН.

В качестве альтернативы золоту эксперт предложил суверенные еврооблигации в долларах, которые торгуются на Московской бирже.

Центральные банки мира в третьем квартале текущего года закупили 399,3 тонны золота, что на 115 процентов больше, чем во втором квартале 2022 года.