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Суд вынес обвинительный приговор Павлу Масловскому по делу о растрате 100 миллионов рублей

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Суд вынес обвинительный приговор Павлу Масловскому по делу о растрате 100 миллионов рублей
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Басманный районный суд вынес обвинительный приговор Павлу Масловскому, основателю компании Petropavlovsk, по делу о растрате 100 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 5 декабря.

Масловского признали виновным в совершении преступления и приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима. Также с подсудимого взыскали 99 миллионов 348 тысяч рублей в пользу АО «Покровский рудник».

Растрата, о которой идет речь, произошла в 2020 году в компании Petropavlovsk, которая являлась одним из крупнейших золотодобытчиков в России.

По данному делу Павел Масловский был арестован 25 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

Также летом 2021 года сына основателя компании Petropavlovsk Алексея Масловского объявили в международный розыск. Ему также вменяют хищение путем растраты в особо крупном размере.

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