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Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля

Александр Афонин
Экономика
Курс евро поднялся выше 66 рублей впервые с 6 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро в процессе валютных торгов превысил отметку в 66 рублей за одну единицу, что стало максимальным значением с 6 июля текущего года. Об этом в понедельник, 5 декабря, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На момент 16:02 евро прибавил 1,57 процента, достигнув показателя в 66,02 рубля. В 16:05 валюта поднялась еще на 1,58 процента до 66,03 рубля. Доллар в свою очередь показал прирост только в 0,5 процента и составил 62,3 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что к Новому году не стоит ждать значительного ослабления рубля по отношению к доллару и евро. Он предположил, что курс валют через месяц останется примерно таким же, как сейчас.

20 ноября главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что покупка валют дружественных стран в виде облигаций до нового года станет хорошим вложением средств. По его словам, наиболее перспективным будет приобретение китайского юаня.

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