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Ученые выяснили, что терапия лазерным светом улучшает память людей

Лейла Алиева
Общество
Ученые выяснили, что терапия лазерным светом улучшает память людей
Фото: Unsplash

Неинвазивная терапия лазерным светом способна улучшить кратковременную память. Об это свидетельствуют данные исследования, проведенные учеными Бирмингемского университета и Пекинского педагогического университета в Китае, которые опубликованы в журнале Science Advances.

Транскраниальная фотобиомодуляция (tPBM) — метод терапии световым излучением с длиной волны 600-1100 нанометров, направленным на мозг. Такая терапия может улучить когнитивные функции, но оставалось неясным может ли это модулировать активность мозга и увеличивать объем рабочей памяти у людей.

В рамках исследования ученые провели tPBM правой префронтальной коры с длиной волны 1064 нанометров. Терапию прошли 90 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. В результате было обнаружено, что tPBM улучшал объем зрительной рабочей памяти и усиливал затылочно-теменную активность контралатеральной задержки.

До этого ученые Университета Оттавы выяснили, как влияет хронотип на интеллектуальные способности человека в течение дня. В рамках проведенной работы ученые изучили данные 61 человека в возрасте от 20 до78 лет.

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