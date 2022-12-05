«Конвульсии отставных певичек»: Соседов раскритиковал Вайкуле после ее слов про СССР

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Музыкальный критик Сергей Соседов обрушился с критикой на народную артистку Латвийской Республики Лайму Вайкуле за ее слова про то, что она своими песнями содержала весь СССР.

— Конвульсии отставных певичек — показатель того, что их время ушло. Да кто вы вообще такие?! Мыльные пузыри, которые можно проткнуть обычной вилкой, а вы все дуетесь, — заявил он.

Соседов назвал слова Вайкуле проявлением настоящего хамства. По словам критика, Вайкуле «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни вокальными данными, ни артистизмом она, по мнению Соседова, никогда не отличалась, передает Пятый канал.

На слова Вайкуле также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы.

В начале августа Вайкуле на своем концерте в литовском курортном городе Паланга вышла на сцену с украинским флагом. Таким образом она показала, что поддерживает Украину. Артистка решила прервать молчание и обозначить свою гражданскую позицию. До этого выступления Вайкуле не давала комментариев относительно проведения российской спецоперации.