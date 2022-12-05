Москвичей предупредили о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Управление Роспотребнадзора по Москве предупредило горожан о росте в столице уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Грипп — острая респираторная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, вызываемая различными типами вируса гриппа. Среди заболевших гриппом в основном дети 7–14 лет и взрослые.

В большинстве случаев грипп заканчивается выздоровлением, но иногда могут присоединиться пневмония, бронхит, отит, синусит. Также могут возникнуть осложнения со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью. Госпитализации подлежат заболевшие тяжелыми формами гриппа с осложненным течением, а также новорожденные.

Подробнее об ОРВИ, гриппе и их профилактике и лечении можно узнать в соответствующих подборках на сайте Центра гигиенического образования населения.

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