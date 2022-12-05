«Следил за мной постоянно»: бывшая жена Глушакова рассказала об избиении экс-бойфрендом

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В прошлом месяце бывшая супруга игрока футбольного клуба «Химки» Дениса Глушакова Дарья стала жертвой жестокого избиения в одном из люксовых отелей Москвы. Подробности инцидента она рассказала только сейчас.

По ее словам, на нее напал бывший возлюбленный адвокат Геннадий Удунян. Они встречались достаточное долгое время, но в октябре расстались. Событие шокировало мужчину, что привело к нападению.

— Поставили все точки, но он не успокаивается. Как обиженный мужчина пытается что-то доказать мне. Поэтому следил за мной постоянно — выследил, ворвался. Камера в отеле все зафиксировала, там все видно… Как он дверь выламывает, — рассказала Глушакова.

Поведение адвоката очень удивило экс-супругу футболиста, так как он на тот момент был женат. Также остается под вопросом, почему он решил напасть именно в тот день, передает StarHit.

До этого актриса Ирина Старшенбаум рассказала о причинах расставания с коллегой по цеху Александром Петровым после трех лет отношений. Она назвала бывшего возлюбленного лучшим партнером по работе из всех, с кем ей приходилось иметь дело.