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Приметы и советы

Названы плюсы и минусы живой ёлки на новогодние праздники

Ирина Игнатенко
Общество
Названы плюсы и минусы живой ёлки на новогодние праздники
Фото: Pexels

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передери рассказал о плюсах и минусах покупки живой елки на Новый год.

Среди плюсов живого дерева — аромат хвои, благодаря которому появляется новогоднее настроение. После использования ее проще утилизировать, она не нанесет вреда природе. При правильном уходе дерево должно простоять две-три недели.

Эксперт добавил, что минусы живого дерева заключаются в том, что оно требует большего ухода, чем искусственное. Например, дерево смолистое и можно испачкаться об него, а также с него опадают иголки, которые нужно будет подметать.

Специалист уточнил, что не стоит ставить новогоднее дерево в самое теплое место в доме, передает «Радио 1».

За незаконно срубленную елку предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Праздники Новый год искусственная елка
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