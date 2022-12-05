Названы плюсы и минусы живой ёлки на новогодние праздники

Фото: Pexels

Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передери рассказал о плюсах и минусах покупки живой елки на Новый год.

Среди плюсов живого дерева — аромат хвои, благодаря которому появляется новогоднее настроение. После использования ее проще утилизировать, она не нанесет вреда природе. При правильном уходе дерево должно простоять две-три недели.

Эксперт добавил, что минусы живого дерева заключаются в том, что оно требует большего ухода, чем искусственное. Например, дерево смолистое и можно испачкаться об него, а также с него опадают иголки, которые нужно будет подметать.

Специалист уточнил, что не стоит ставить новогоднее дерево в самое теплое место в доме, передает «Радио 1».

За незаконно срубленную елку предусмотрен штраф. Однако в некоторых случаях наказание может быть и более серьезным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.