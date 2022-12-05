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Москвичам покажут первое издание сонетов Уильяма Шекспира в переводе Михаила Кузмина

Лейла Алиева
Город
Москвичам покажут первое издание сонетов Уильяма Шекспира в переводе Михаила Кузмина
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

В столице покажут первое издание сонетов Уильяма Шекспира в переводе поэта Серебряного века Михаила Кузмина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля в понедельник, 5 декабря.

— 9 декабря в 18:00 в доме Любощинских-Вернадских представят первое издание сонетов Шекспира в переводе поэта Серебряного века Михаила Кузмина, — говорится в сообщении.

Переводы Кузьмина считались утерянными и упоминались лишь в мемуарах и издательских документах. Однако в этом году известный коллекционер русских антикварных книг и потомственный собиратель Сергей Алексеевич Венгеров наше рукопись поэта во Франции, в архиве семьи Красиных «в старом чемодане под диваном», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого москвичей познакомили с планами столичных музеев и выставочных залов на декабрь. Так, в галерее «Пересветов переулок» 2 декабря начнет работу выставка «Пересветов переулок 4к1», посвященная истории и жизни дома, в котором расположена галерея.

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