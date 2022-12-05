Индийский астролог заявил, что к 2030 году рак и СПИД будут побеждены

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Благодаря созданию новых лекарств и технологий человечество победит онкологические заболевания и СПИД к концу текущего десятилетия. Такое заявление сделал известный индийский астролог Аджай Бхамби.

— К концу этого десятилетия рак и СПИД будут побеждены. Новые разработки внедрения микрочипов смогут бороться с ними, при этом не повлияют на рождаемость, — сказал он.

Специалист по звездному небу добавил, что на сегодняшний день Земля испытывает перенаселение человечества. Из-за получающихся отходов на планете участились случаи природных катаклизмов, а таяние ледников значительно ускорилось.

Астролог предположил, что к 2050 году численность людей немного сократится. К этому времени ученые начнут освоение космоса, что позволит человеку путешествовать на другие планеты, передает StarHit.

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