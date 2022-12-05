Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Обладателями знака отличия «Волонтер Москвы» 5 декабря стали 30 человек

Александр Афонин
Город
Собянин: Обладателями знака отличия «Волонтер Москвы» 5 декабря стали 30 человек
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В понедельник, 5 декабря, обладателями нового почетного знака «волонтер» Москвы стали 30 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сегодня 30 человек стали обладателями нового знака отличия «Волонтер Москвы». Учредить эту награду предложили горожане, — рассказал он.

Глава города отметил, что сегодня в столице работают более 900 тысяч волонтеров. Они помогают в решении различных задач от помощи в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Особую роль добровольцы сыграли в период пандемии. Сегодня же они активно содействуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов.

Город в свою очередь продолжает поддерживать добровольческое движение. Так, для волонтеров создаются новые ресурсные центры и коворкинги. Кроме того, Москва регулярно выделяет гранты для профильных организаций, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в столице подошел к концу чемпионат «Технолидеры Москвы». В рамках мероприятия лучшими стали 15 проектов от начинающих изобретателей из столицы и других городов России.

Москва Сергей Собянин Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте