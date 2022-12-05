Собянин: Обладателями знака отличия «Волонтер Москвы» 5 декабря стали 30 человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В понедельник, 5 декабря, обладателями нового почетного знака «волонтер» Москвы стали 30 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сегодня 30 человек стали обладателями нового знака отличия «Волонтер Москвы». Учредить эту награду предложили горожане, — рассказал он.

Глава города отметил, что сегодня в столице работают более 900 тысяч волонтеров. Они помогают в решении различных задач от помощи в социальных учреждениях до участия в спасательных операциях. Особую роль добровольцы сыграли в период пандемии. Сегодня же они активно содействуют в сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов.

Город в свою очередь продолжает поддерживать добровольческое движение. Так, для волонтеров создаются новые ресурсные центры и коворкинги. Кроме того, Москва регулярно выделяет гранты для профильных организаций, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в столице подошел к концу чемпионат «Технолидеры Москвы». В рамках мероприятия лучшими стали 15 проектов от начинающих изобретателей из столицы и других городов России.