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Депздрав Москвы опроверг сообщения об очередях из скорых в больницы

Лейла Алиева
Город
Депздрав Москвы опроверг сообщения об очередях из скорых в больницы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Информация о сложностях с работой медицинских служб на фоне распространения гриппа в столице являются фейком. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник, 5 декабря.

— Все городские медорганизации как амбулаторного, так и стационарного уровня обеспечены необходимыми ресурсами для оказания помощи заболевшим. Для обеспечения потребностей горожан в получении стационарной медицинской помощи был заранее подготовлен необходимый объем инфекционных коек как для взрослого, так и для детского населения, — говорится в сообщении.

Нагрузка на скорую медицинскую помощь в настоящее время не является пиковой, а дефицита сотрудников нет. Ситуация, когда несколько машин скорой помощи может одновременно находиться возле больницы, не является чем-то уникальным. В течение дня, особенно во время сезонного подъема заболеваемости, такие ситуации нельзя считать внештатными, заключили в ведомстве.

В конце ноября Депздрав Москвы сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице. В данный момент в Москве открыто более 1600 коек для заболевших, в ближайшее время фонд будет расширен до 2000 мест.

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