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«Девочки, не подеритесь»: Симоньян высмеяла слова Вайкуле про СССР

Лейла Алиева
Общество
«Девочки, не подеритесь»: Симоньян высмеяла слова Вайкуле про СССР
Фото: Пресс-служба Совфеда

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она содержала весь СССР своими концертами, а Алла Пугачева — всю Россию, когда выступала.

— Согласно Лайме Вайкуле, Лайма Вайкуле содержала весь СССР, а Пугачева — только Россию. Девочки, не подеритесь, — цитирует ее StarHit.

Артистка в одном из интервью заявила, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию. Якобы, столько денег Примадонна и она принесли государству, которое сейчас «что-то предъявляет» звезде.

На слова Вайкуле также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя завод.

Раскритиковал Вайкуле и музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, артистку «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни вокальными данными, ни артистизмом она, она никогда не отличалась.

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