Режиссер Оливер Стоун заявил, что ошибся, когда голосовал за Джо Байдена

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Режиссер Оливер Стоун признал, что ошибся, когда голосовал за Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году. Об этом он заявил в интервью сербскому изданию Politika.

— Я ошибся, что голосовал за Байдена. Я думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда был на стороне государства, всегда поддерживал войны. Барак Обама совершил огромную ошибку, выбрав его. Он настолько боялся обидеть истеблишмент, что выбрал лучшего в нем, самого старого дедушку. А он оказался очень опасным и сейчас кричит: «Давайте убьем русских, сейчас наш шанс», — высказался он.

По словам режиссера, Байден путает РФ и президента России Владимира Путина, «думая, что, если отделается от Путина, то будет контролировать Россию, как во времена Бориса Ельцина».

— Однако это лишь его мечты, — заявил Стоун.

Заявления Байдена о возможности переговоров с Путиным не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Об этом 2 декабря сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, глава Соединенных Штатов четко заявил, что он не планирует ввести диалог с российским лидером на данный момент.