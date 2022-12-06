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Риелтор Зырянова объяснила, какое жилье лучше не продавать

Юлия Курганова
Общество
Риелтор Зырянова объяснила, какое жилье лучше не продавать
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продажа квартиры — это хорошая идея, если человеку нужны деньги или он хочет обменять ее на более подходящий вариант. Но следует много раз подумать, стоит ли продавать единственное жилье, чтобы получить средства, а затем снимать квартиру. Об этом рассказала президент НП «Российская гильдия риелторов» Ирина Зырянова.

Она отметила, что в принципе человек вправе осуществить такую сделку сам, оценив все последствия.

— Но с практической точки зрения продажа единственного жилья всегда должна сопровождаться встречной покупкой строящегося — квартиры или дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий, — пояснила специалист.

По ее словам, в данной ситуации придется какое-то время пожить в арендных апартаментах, пока новый дом не сдадут. Правильно оценить все риски поможет грамотный риелтор — выбрать его можно по отзывам в Сети или на сайте Единого реестра, сообщает агентство «Прайм».

В столице с конца сентября стало в два раза меньше IT-специалистов среди арендаторов жилья. Об этом сообщил риелтор Александр Харыбин.

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