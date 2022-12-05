Риелтор Харыбин: каждый второй айтишник отказался от аренды квартиры в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице с конца сентября стало в два раза меньше IT-специалистов среди арендаторов жилья. Об этом сообщил риелтор Александр Харыбин.

— Айтишники арендовали квартиры в Москве во всех ценовых сегментах и во всех районах. И за 30 тысяч рублей в месяц, и за 50 тысяч, и за 200-300 тысяч, — рассказал он, отметив, что основной спрос у таких арендаторов был все же в ценовой категории от 50 до 100 тысяч рублей в месяц.

По его словам, в настоящее время IT-специалистов на рынке столичной аренды стало меньше примерно на 50 процентов. Это произошло из-за того, что часть из них вывезли за рубеж работодатели, обеспечив им проживание.

При этом на рынке купли-продажи жилья риелторы и банки, которые выдают ипотеку, видят восстановление спроса со стороны данной категории покупателей.

Существенным стимулом для приобретения жилья специалистами этой сферы является IT-ипотека. По ней кредит по льготной ставке не более пяти процентов годовых может получить гражданин РФ, который трудоустроен в организациях из сферы информационных технологий. Об этом напомнила заместитель руководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

— Спрос на эту программу среди наших клиентов достигал пика в августе, когда 2,2 процента всех ипотечных заявок в более чем 200 российских городах подавались именно по ней. Потом на фоне отъезда айтишников за границу в октябре был отмечен минимальный в этом году спрос — 0,6 процента от общего объема ипотечных заявок, — сообщила она.

Зато с ноября, по ее словам, отмечается положительная динамика. Спрос на данный продукт постепенно начинает увеличиваться, хотя он еще полностью не восстановился до августовских уровней, сообщает РИА Недвижимость.

Спрос на новостройки в столице снизился на 43 процента за последние два месяца, сообщили аналитики сервиса по продаже недвижимости. «Вечерняя Москва» выясняла, какие выгодные условия предлагают застройщики.