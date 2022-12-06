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Эксперт Лагуткин рассказал, когда банк блокирует карту «просто так»

Юлия Курганова
Общество
Эксперт Лагуткин рассказал, когда банк блокирует карту «просто так»
Фото: depositphotos

Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это случилось «просто так». Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин объяснил, когда это возможно и что необходимо предпринять в этом случае.

— Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать или денежный перевод, или саму карту, — рассказал он.

Эксперт добавил, что банки блокируют карты, например, при осуществлении подозрительных операций, возможных исполнениях мошеннических схем или другой преступной деятельности.

Лагуткин пояснил, что разблокировать «пластик» можно, обратившись в кредитную организацию, сообщает агентство «Прайм».

Юрист Петр Гусятников рассказал, какие счета в банке лучше закрыть. По его словам, если человек не хочет числиться у банка в должниках, то нужно проверить, нет ли у него забытых счетов или тех, которыми он давно не пользуется, их необходимо закрыть.

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