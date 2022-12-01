Юрист Гусятников рассказал, какие счета в банке лучше закрыть

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Если человек не хочет числиться у банка в должниках, то нужно проверить, нет ли у него забытых счетов или тех, которыми он давно не пользуется. Их необходимо закрыть, порекомендовал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он рассказал, что в некоторых случаях за обслуживание этих счетов взимается комиссия. Это прописано в договоре, который нужно внимательно изучить, ведь через некоторое время клиент может забыть об этом счете, а проценты за обслуживание продолжат начисляться. Неуплата комиссии за неиспользуемый счет приведет к накоплению задолженности. Поэтому при блокировке пластиковой карты, которая привязана к определенному счету, его тоже следует закрыть.

Юрист отметил, что в настоящее время вопрос о закрытии валютных счетов является спорным. По словам специалиста, банки стали смягчать комиссии или совсем перестали открывать валютные счета. Гусятников посоветовал не торопиться с закрытием валютного счета, если за него не требуется доплата.

Узнать о накопившихся долгах можно через банковское приложение, на Госуслугах и портале ФНС, сообщил юрист в беседе с агентством «Прайм».

В декабре банки могут улучшить условия по депозитам, потому что этот месяц считается подходящим для сбережений. Об этом рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.