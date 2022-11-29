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Эксперт сообщил, что процентные ставки по вкладам в декабре могут вырасти

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт сообщил, что процентные ставки по вкладам в декабре могут вырасти
Фото: depositphotos

В декабре банки могут еще улучшить условия по депозитам, так как этот месяц считается высоким сезоном для сбережений. Об этом рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Московской биржи Игорь Алутин.

Эксперт пояснил, что банки заблаговременно заложили в доходность по депозитам снижение ключевой ставки, поэтому сегодня имеют потенциал для повышения процента по вкладам для привлечения клиентов.

Эксперт посоветовал обратить внимание на локальные банки, которые дают повышенный процент, так как экономят на целом ряде позиций, привлекая новых клиентов.

Эксперт напомнил, что очередное заседание ЦБ состоится 16 декабря, ключевая ставка может быть изменена, передает РИАМО.

Ранее Центробанк РФ в обзоре банковского сектора сообщил, что доля средств россиян в иностранной валюте на 1 ноября снизилась до 60 миллиардов долларов, передает ФАН.

Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

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