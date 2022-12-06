Экс-советник Белого дома по нацбезопасности Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов для участия в выборах 2024 года.

— Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Дональда Трампа, то я готов к участию в гонке, — заявил он на своей странице в соцсети Twitter, передает РИА Новости.

Болтон работал советником бывшего президента США Трампа по нацбезопасности в 2018-2019 годах.

Бывший вице-президент США Майк Пенс открестился от Трампа в преддверии выборов. 16 ноября он заявил, что у американцев есть варианты получше, нежели экс-глава государства Трамп, и не исключил собственного участия в предстоящих президентских выборах в стране.

Дональд Трамп объявил о своем участии в выборах 2024 года заранее, чтобы оказать психологическое давление на других кандидатов. Однако преклонный возраст может помешать ему снова стать главой государства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.