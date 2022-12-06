МИД Канады вызвал российского посла из-за слов о голодоморе

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Министерство иностранных дел Канады вызывало посла РФ Олега Степанова из-за заявления российской дипмиссии о голодоморе на Украине. Об этом сообщил в понедельник, 5 декабря, сам дипломат.

Генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер выразил несогласие Канады с позицией посольства РФ.

— Был приглашен сегодня в МИД Канады. Гендиректор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад был нами распространен, — рассказал российский дипломат.

Степанов отметил, что донес до канадской стороны позицию РФ, которая настаивает, что жертвами голода в 1930-х годах были не только жители Украинской ССР, но и других республик СССР. Канада же придерживается позиции украинской общины, которая обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине.

Посол РФ назвал это «тотальным бесчеловечным отрицанием исторических фактов» и пообещал продолжить «доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет», сообщает ТАСС.

28 ноября посла России в Оттаве Степанова вызвали в Министерство иностранных дел Канады. Причина вызова дипломата не сообщалась.