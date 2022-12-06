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Сотрудница бухгалтерии украла 1,5 миллиона рублей из сейфа организации в Химках

Юлия Курганова
Происшествия
Сотрудница бухгалтерии украла 1,5 миллиона рублей из сейфа организации в Химках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция в Химках задержала сотрудницу бухгалтерии, которая подозревается в хищении более 1,5 миллионов рублей из сейфа организации. Об этом сообщается во вторник, 6 декабря, на портале «МВД Медиа».

В полицию обратился представитель фирмы. Он сообщил, что из сейфа организации похитили более 1,5 миллионов рублей. Обследовав место преступления, правоохранители следов взлома хранилища не обнаружили. При проведении оперативно-разыскных мероприятий они установили и на рабочем месте задержали подозреваемую в хищении. Ею оказалась 35-летняя москвичка, сотрудница отдела бухгалтерии этой организации.

Женщина имела свободный доступ к сейфу с деньгами. Она пояснила, что брала деньги для личных нужд, заменяя их купюрами «Банка приколов».

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

5 декабря в Подмосковье мужчина залез в частный дом через окно и вынес золотые украшения на полмиллиона рублей. Преступление произошло в городском округе Солнечногорск, в одном из частных домов в поселке Андреевка.

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