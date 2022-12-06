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Global Times: США пригрозили разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине

Юлия Курганова
В мире
Global Times: США пригрозили разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Фото: Unsplash

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и стремление Америки извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома гегемонии Штатов. Такое мнение высказали в китайском издании Global Times.

— В конфликте на Украине США постоянно призывают Европу выступать против РФ и, с другой стороны, провоцируют жестокую конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики. В результате доверие к Штатам со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под «международным порядком», основанным на правилах, — сказано в статье.

Отмечается, что настоящий международный порядок должен преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим, а не основанного на подчинении Соединенным Штатам.

— Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии США и установлением подлинного мирового равенства и справедливости, — сделан вывод в публикации.

Британский премьер-министр Риши Сунак заявил о конце золотой эпохи отношений между Великобританией и КНР из-за авторитаризма Пекина. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Дмитрия Журавлева, как это заявление скажется на отношениях стран и с какой целью оно было сделано.

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