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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, говоря о поддержке Украины со стороны Америки, сказал, что Вашингтон сфокусирован на помощи Киеву вернуть территории, которые заняли российские войска с начала спецоперации.

— Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты и возвращения территорий, которые были заняты, начиная с 24 февраля, — сообщил он на конференции Wall Street Journal.

Также госсекретарь отметил, что помимо военной поддержки Украине нужна экономическая и гуманитарная помощь.

Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», заявив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти», но «при нашей поддержке и десятка стран в мире», передает РИА Новости.

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и стремление Америки извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома гегемонии Штатов. Такое мнение высказали в китайском издании Global Times.