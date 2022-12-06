Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, говоря о поддержке Украины со стороны Америки, сказал, что Вашингтон сфокусирован на помощи Киеву вернуть территории, которые заняли российские войска с начала спецоперации.

— Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты и возвращения территорий, которые были заняты, начиная с 24 февраля, — сообщил он на конференции Wall Street Journal.

Также госсекретарь отметил, что помимо военной поддержки Украине нужна экономическая и гуманитарная помощь.

Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», заявив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти», но «при нашей поддержке и десятка стран в мире», передает РИА Новости.

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и стремление Америки извлечь из него максимальную выгоду показали необходимость разгрома гегемонии Штатов. Такое мнение высказали в китайском издании Global Times.

Украина Спецоперации Россия США Энтони Блинкен
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте