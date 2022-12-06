Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные врачи проходят повышение квалификации еще по трем направлениям в Кадровом центре

Анастасия Колоскова
Город
Столичные врачи проходят повышение квалификации еще по трем направлениям в Кадровом центре
Фото: shutterstock

Новый этап комплексной образовательной программы для врачей общей практики стартовал на базе Кадрового центра столичного департамента здравоохранения. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Врачи общей практики ежедневно проводят большинство первичных приемов пациентов в поликлиниках. Эти специалисты должны обладать широким набором профессиональных компетенций в области диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, — рассказала заммэра.

Она напомнила, что программа обучения врачей общей практики была запущена в Кадровом центре в конце 2021 года. Она включает 13 образовательных модулей по разным нозологиям. Обучение в рамках нового этапа комплексной программы ведется по трем направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии.

Анастасия Ракова уточнила, что обучение завершится в феврале следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей встрече с московскими врачами в Луганске. По его словам, бригада из 20 человек работает добровольно и самоотверженно в городской многопрофильной больнице № 7.

Врачи курс повышения квалификации Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте