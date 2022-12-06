Столичные врачи проходят повышение квалификации еще по трем направлениям в Кадровом центре

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Новый этап комплексной образовательной программы для врачей общей практики стартовал на базе Кадрового центра столичного департамента здравоохранения. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Врачи общей практики ежедневно проводят большинство первичных приемов пациентов в поликлиниках. Эти специалисты должны обладать широким набором профессиональных компетенций в области диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний, — рассказала заммэра.

Она напомнила, что программа обучения врачей общей практики была запущена в Кадровом центре в конце 2021 года. Она включает 13 образовательных модулей по разным нозологиям. Обучение в рамках нового этапа комплексной программы ведется по трем направлениям: гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии.

Анастасия Ракова уточнила, что обучение завершится в феврале следующего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей встрече с московскими врачами в Луганске. По его словам, бригада из 20 человек работает добровольно и самоотверженно в городской многопрофильной больнице № 7.