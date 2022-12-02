Собянин рассказал о самоотверженной работе столичных врачей в Луганске

Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своей встрече с московскими врачами в Луганске. Об этом он сообщил в пятницу, 2 декабря.

— Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице № 7. Работают добровольно и самоотверженно, — поделился мэр столицы в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в общей сложности медики провели порядка четырех тысяч операций, где пациентами становились «и раненые бойцы, и пострадавшие дети».

До этого стало известно, что Сергей Собянин прибыл на линию соприкосновения ВС России и Украины и пообщался с российскими строителями и военнослужащими.

Мэр Москвы рассказал, что на линии фронта в настоящее время работают тысячи работников городского хозяйства столицы, которые помогают солдатам обустраивать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи.

Столица старается оказывать помощь республикам Донбасса и другим территориям, которые вошли в состав Российской Федерации. Так, в четверг, 1 декабря, сообщалось, что в рамках инициативной акции «Москва помогает» было собрано порядка четырех тысяч спецсредств для отправки в присоединенные регионы.