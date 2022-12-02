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Сергей Собянин приехал в зону проведения спецоперации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сергей Собянин приехал в зону проведения спецоперации
Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на линию соприкосновения ВС России и Украины и пообщался с российскими строителями и военнослужащими. Об этом он сообщил в пятницу, 2 декабря.

— Сегодня побывал на месте (линии соприкосновения — прим. «ВМ»). Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое, — написал мэр в Telegram.

По словам Собянина, на линии фронта работают тысячи работников городского хозяйства столицы. Они помогают солдатам обустраивать противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи.

Москва оказывает всевозможную поддержку республикам Донбасса и другим территориям, вошедшим в состав РФ. Так, 1 декабря сообщалось, что Ресурсный центр для инвалидов в рамках акции «Москва помогает» собрал четыре тысячи спецсредств для отправки в ДНР и ЛНР.

В российской столице в канун зимних праздников откроется более 40 площадок по сбору гуманитарной помощи в рамках волонтерской программы «Москва помогает». Каждый желающий сможет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий РФ и открытки участникам специальной военной операции и их семьям. Какие подарки лучше всего выбрать для ребятишек и где расположатся пункты сбора помощи — в материале «Вечерней Москвы».

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