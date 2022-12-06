Андрей Бочкарев: Завершена разработка грунта на строящейся станции метро «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного Карта всех событий

Строители завершили работы по разработке грунта, устройству ограждающих конструкций и креплению котлована на строительной площадке станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Разработка грунта котлована полностью завершена, объем механизированной выемки составил 141 тысячу кубометров. Продолжается сооружение основных конструкций станции, началось устройство монолита лотковой плиты и стен станции, — отметил он.

Заммэра добавил, что у станции «Народное Ополчение», согласно проекту, появится два входных подземных вестибюля. Сама станция расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на ее пересечении с проспектом Маршала Жукова.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что через северный вестибюль можно будет выйти на улицу Демьяна Бедного. Помимо этого, через него будет осуществляться пересадка на действующую станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В середине октября Бочкарев заявил, что в период с 2023 по 2025 год в столице построят 18 станций и 38,9 километра линий метро. Новые участки построят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, также появится новая Троицкая ветка метро и станция «Суворовская» на Кольцевой линии.