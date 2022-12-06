Андрей Бочкарев сообщил о завершении проходки второго тоннеля Рублево-Архангельской линии

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Виктория» завершил проходку правого перегонного тоннеля от станции «Народное Ополчение» до платформы «Звенигородская» строящейся Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 6 декабря.

— Два месяца назад был пройден первый тоннель Рублево-Архангельской линии метро, а сегодня завершена проходка соседнего тоннеля перегона между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская», протяженность которого превышает 1700 метров, — сказал заммэра.

По его словам, тоннель идет от пересечения улицы Демьяна Бедного с проспектом Маршала Жукова до 1-го Силикатного проезда. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что поезда, следуя от «Народного Ополчения» до «Звенигородской» и обратно, будут проезжать под действующими тоннелями Большой кольцевой линии (БКЛ).

В середине октября Бочкарев заявил, что в период с 2023 по 2025 год в столице построят 18 станций и 38,9 километра линий метро. Новые участки построят на Солнцевской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской линиях, также появится новая Троицкая ветка метро и станция «Суворовская» на Кольцевой линии.