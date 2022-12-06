Кинолог Голубев рассказал, как правильно ухаживать за лапами собак зимой

В холодное время года хозяевам собак следует следить за состоянием лап своих питомцев, чтобы избежать проблем со здоровьем любимца. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Зимой на коже лап у собак могут появиться раздражение, трещины. Если не следить за этим, то рано или поздно в раны попадет инфекция, что может привести к серьезным осложнениям.

Лучшей защитой от холода и реагентов является специальная обувь для собак. Она поможет защитить лапы собаки от влаги, реагентов и других внешних воздействий. Кроме того, можно подобрать специальные защитные средства в форме спрея, воска или крема. Такие средства помогают создать надежный защитный слой, отталкивающий влагу.

После возвращения с прогулки важно хорошо вымыть лапы и тщательно вытереть их, сообщает РИАМО.

Ранее Владимир Голубев сообщил, что риск подцепить клещей на прогулке с собакой сохраняется даже в зимний сезон. Поэтому необходимо использовать специальные защитные средства, передает ФАН.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяевам собак нужно помнить о необходимости утеплять вольер перед наступлением зимних холодов.