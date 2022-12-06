Психолог Скавыш пояснил, как спорт помогает в борьбе с депрессией

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Серая и холодная погода может спровоцировать появление плохого настроения и даже депрессии. В борьбе с ней помощь могут оказать посещение солярия, бассейна, фитнес-клуба. Об этом рассказал врач-психиатр Владимир Скавыш.

Эксперт отметил, что физическая активность способствует активированию выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе.

— Движение — это жизнь, движение белковых молекул, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Он также добавил, что отличным «лекарством» от депрессии может стать поездка на горнолыжный курорт или просто в горы, где нет пасмурной погоды. Эффект будет заметен даже после краткосрочной поездки.

Британские и французские медики изучили взаимосвязь питания и развития депрессий. В первую очередь развитие депрессии провоцирует фастфуд и полуфабрикаты. Такая пища перегружает организм лишними жирами и солью, сообщает Nation news.

Психолог Екатерина Мацапура рассказала об основных признаках депрессии.