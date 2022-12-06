В Турции заявили, что Швеция и Финляндия не выполнили обязательства для вступления в НАТО

Фото: Pixabay

Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после того, как страны выполнят взятые на себя обязательства, чего до сих пор не произошло, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар во вторник, 6 декабря.

— Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчеркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены... После выполнения этих обязательств парламент примет свое решение... Мы с сожалением отмечаем, что в этих странах все еще продолжаются провокационные действия. Мы ожидаем, что и Швеция, и Финляндия предпримут конкретные шаги, — подчеркнул Акар. Его слова передает ТАСС.

Правительство Финляндии приняло решение внести в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом 5 декабря сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

До этого политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.