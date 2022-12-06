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Блинкен: Создание международного трибунала по Украине находится в разработке

Араз Салехов
В мире
Блинкен: Создание международного трибунала по Украине находится в разработке
Фото: flickr/statephotos

Идея проекта международного трибунала по Украине находится в разработке. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal — WSJ CEO Summit.

— Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности, — цитирует его РИА Новости.

В конце ноября французские власти начали работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Представитель МИД Франции добавил, что Франция также поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных в данных преступлениях.

Военный эксперт и политолог Виктор Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, для чего странам Запада нужен спецтрибунал над Россией. По его словам, в своих пропагандистских целях создание трибунала — низкое и подлое действие, которое необходимо Украине, чтобы утвердить свое превосходство над поверженными странами, но, поскольку они не имеют объективных шансов победить Россию, все эти действия бессмысленны.

Украина Россия США Энтони Блинкен
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