Орбан согласился со словами Макрона о неравнозначной цене конфликта на Украине для ЕС и США

Фото: Администрация президента РФ

Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США.

До этого французский лидер заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов», однако цена, которую они платят, не равна.

— Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции, — написал Орбан в Twitter.

Страны Евросоюза используют различные методы для обхода своих же санкций в отношении России в энергетической сфере. В частности, используется смешение нефти из РФ с нефтью из других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.