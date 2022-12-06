Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Орбан согласился со словами Макрона о неравнозначной цене конфликта на Украине для ЕС и США

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Орбан согласился со словами Макрона о неравнозначной цене конфликта на Украине для ЕС и США
Фото: Администрация президента РФ

Евросоюзу стоит задуматься о пересмотре антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о цене украинского кризиса для ЕС и США.

До этого французский лидер заявил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов», однако цена, которую они платят, не равна.

— Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции, — написал Орбан в Twitter.

Страны Евросоюза используют различные методы для обхода своих же санкций в отношении России в энергетической сфере. В частности, используется смешение нефти из РФ с нефтью из других стран. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Украина Евросоюз (ЕС) Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Все мнения
О проекте