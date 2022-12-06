В России выявили 5561 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В регионах России за минувшие сутки выявили 5561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» во вторник, 6 декабря.

За указанный период в стране официально подтвердили 59 летальных исходов, связанных с коронавирусом. При этом 1471 человек госпитализирован в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 6690 пациентов, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

До этого вирусолог Павел Волчков предупредил о коллективном снижении иммунитета. По его словам, важно сделать вакцину от гриппа и коронавируса. При первых признаках заражения нужно ограничить контакты, чтобы не заразить других людей или не подхватить еще одну инфекцию.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в чем уникальность новой вакцины от коронавируса. По словам специалиста, новая вакцина от ковида не будет принципиально отличаться от «Спутника V». Однако из-за модификации состава она сможет эффективно защитить организм от заражения «дельтой» и «омикроном».