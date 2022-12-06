Гогена Солнцева госпитализировали с сильным опьянением и травмой головы

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Шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в одну из московских клиник в состоянии сильного алкогольного опьянения и серьезной травмой головы. Об этом стало известно во вторник, 6 декабря.

По предварительным данным, Солнцев упал в Костомаровском переулке и получил черепно-мозговую травму. О состоянии шоумена пока нет информации, передает «СтарХит».

В июле 2022 года мать скандального шоумена Гогена Солнцева Людмила Кравцова скончалась в больнице после осложнений, которые были вызваны COVID-19. Болезнь сказалась на суставах женщины, в результате чего ей ампутировали ногу. Медики больше месяца боролись за жизнь родительницы шоумена, но исход получился трагическим.

Бывшая супруга Солнцева Екатерина Терешкович была шокирована тем, что Солнцев не интересовался состоянием здоровья матери и даже не приехал к ней на похороны.

— Плевать он хотел на мать! Та лежала в больнице безногая, он даже не приехал. А тут сердечный приступ с ним случился! Видимо, выжрал бутылку и слег, чтобы не идти на похороны, — рассказывала она.

Имя Гогена Солнцева вновь недавно появилось в СМИ в связи с тем, что он женился на своей падчерице Полине, ради которой бросил ее мать Екатерину Терешкович.